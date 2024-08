Castelfidardo al debutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Iltorna in campo per una partita ufficiale. Dopo oltre due mesi dall’ultima, giocata sempre al Mancini, e che è valsa il ritorno in D dopo due anni. Dal campionato alla Coppa Italia. Dallo Zenith Prato superato nella finale playoff nazionale di Eccellenza a metà giugno allo United Riccione. I romagnoli sono gli avversari odierni nel turno preliminare di Coppa della D, giunta alla 24esima edizione e che vede in campo in questo fine settimana 80 squadre tra cui le 35 neopromosse. Un turno preliminare in partita unica. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i rigori per decidere la vincente che approderà al primo turno, contro il San Marino, in trasferta, il 1° settembre. Oggi il fischio d’inizio nello stadio diè posticipato alle ore 17:30 (arbitrerà Marco Mammoli di Perugia) visti gli accordi intercorsi tra le due società.