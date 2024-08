Canoa velocita Mondiali 2024 | assegnati gli ultimi titoli iridati sui 200 e sui 500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)gliseisui 200 e sui 500aiseniordivelocità, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a Samarcanda, in Uzbekistan, nella seconda sessione odierna finali sui 200 per K1 maschile e femminile, C1 maschile e C2 femminile, e sui 500 per K4 e C4 misti. Nel K1 200 femminile oro all’ucraina Liudmyla Kuklinovska, prima in 41.414, davanti all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Anastasiia Dolgova, seconda in 42.183, mentre sono terze ex-aequo la danese Bolette Nyvang Iversen e la magiara Janka Rugonfalvi Kiss, entrambe con il crono di 42.761. Nel K1 200 maschile il titolo iridato va al lusitano Messias Baptista, d’oro in 34.876, il quale precede il polacco Jakub Stepun, alla piazza d’onore in 34.945, e lo spagnolo Carlos Garrote, che sale sul gradino più basso del podio in 35.308.