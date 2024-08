Bimbo cade in un canale irriguo nell’Ascolano e muore sotto gli occhi della famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Undi tre anni è finito nel pomeriggio di domenica in unnel territorio del comune di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, mentre si trovava in zona con la, di origine straniera. I congiunti, tra cui la madre che è in stato di gravidanza, ne hanno subito segnalato la scomparsa. I soccorritori, tra cui i sanitari del 118, hanno ritrovato il corpo del piccolo a circa 400 metri di distanza dal luogoscomparsa, già in condizioni disperate, e avevano tentato a lungo di rianimarlo. Ma le manovre sono risultate inutili. Era stata allertata l’eliambulanza che è stata poi rimandata indietro perché il piccolo è nel frattempo deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente.