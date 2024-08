Bici elettrica | quali sono le regole stradali e le multe che si rischiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Bologna, 25 agosto 2024 – La vicenda dell’operaio maceratese Andrea De Carolis, raccontata dal Carlino qualche giorno fa, ha diviso lettori e utenti dei nostri canali social e riportato all’attenzione un tema che, di questi tempi, necessita di un chiarimento:le limitazioni previste dal Codice della strada per leclette elettriche? Il civitanovese Andrea De Carolis L’operaio di Macerata, è bene ricordarlo, è incappato in una maxi-sanzione di 5mila euro per aver azionato, dopo la rottura accidentale della catena, un acceleratore già installato sulla sua e-bike. La polizia municipale, incrociata casualmente lungo il tragitto, ha infatti mosso a De Carolis la seguente contestazione: se non si pedala, il mezzo non è unacletta a pedalata assistita, ma un ciclomotore.