Auto si ribalta morta bambina di 8 anni nel napoletano | ferita 16enne

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Incidentele questa mattina a Giugliano in Campania, nel. Una smart Fortwo con a bordo quattro persone, una coppia con due figlie, si èta per cause ancora da accertare in via Domitiana. Una delle bambine, di 8appena, èa causa dell’impatto. L'altra di 16è stata ricoverata L'articolosidi 8nelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.