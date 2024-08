Aggredito medico in Puglia Smi | Saremo costretti a chiedere il porto d’armi?

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

Ennesima aggressione ai danni di un medico in servizio alla guardia medica. Snami: "Chiediamo di lavorare in sicurezza" 25 Agosto 2024 Bari. «Ennesima aggressione ad un medico in Puglia; ancora una donna. Non è più accettabile che in zone isolate e in ambienti non idonei i medici vengano esposti a situazioni sgradevoli sia ambientali che a rischio di aggressioni sia verbali che fisiche. Questo è il secondo episodio in pochi giorni che è avvenuto in Puglia» così Ludovico Abbaticchio, Presidente Nazionale SMI commenta quanto accaduto ad una donna medico in servizio alla guardia medica di Minervino (LE). «Da sempre a livello nazionale e nelle regioni chiediamo interventi seri e esaustivi per garantire ai medici e a tutti gli operatori della salute sicurezza e possibilità di lavorare nell'interesse primario della collettività.