Volley Bergamo 1991 Manfredini e Micheletti d’argento all’Europeo Under 20

(Di sabato 24 agosto 2024). Anche Lindasta per sbarcare a. Con una medagliaal collo. La neo rossoblù è infatti vicecampione d’Europa20, titolo conquistato solo pochi giorni fa con la Nazionale italiana nella finale disputata a Sofia contro la Turchia. E con Linda, anche la bergamasca Auroraha vestito l’azzurro e conquistato la stessa medaglia. Con Linda, Aurora condivide anche lo stesso ruolo, quello di centrale: nata nel 2005, cresciuta nel Settore Giovanile del, nelle ultime tre stagioni ha vissuto l’avventura del collegiale permanente con il Club Italia ed ora è pronta per spiccare il volo. Lascerà, in prestito, per trasferirsi a Padova e mettersi in gioco in A2 con Altafratte.