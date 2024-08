Vendemmia scocca l’ora del Molise | giù le rese uve sane e e promettenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024) La2024 si conferma una delle più precoci degli ultimi anni. Dopo Sicilia, Basilicata, Puglia ed Emilia Romagna, con qualche settimana rispetto agli anni passati, anche incominciano a raccogliere le uve. Complice il cambiamento climatico e giornate che diventano sempre più calde. Per quanto riguarda il raccolto, si registra una resa produttiva inferiore, ma l’ottima qualità del raccolto è motivo di un cauto ottimismo tra i viticoltori. Cambiamento climatico Tra i filari del Bassosi raccolgono la varietà di uve a bacca bianca come Pinot Bianco e Chardonnay. Partita con un netto anticipo rispetto alle tempistiche consuete laè iniziata circa tre settimane prima. Il risultato di questa spostamento di data di inizioè da imputare alle condizioni climatiche in evoluzione.