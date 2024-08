Un disastro | il crollo della Germania scatta l' allarme rosso sulle auto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Mentre il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è impegnato nelle baruffe all'internosua maggioranza, la grande locomotiva d'Europa rischia di finire su un binario morto. Almeno per un settore nevralgico come quello dell'motive. La componentistica tedesca è in grande affanno. E negli ultimi giorni sono suonati ben tre campanelli d', uno dietro l'altro. Il primo riguarda la Bbs, storico produttore dei cerchi montati anche nei bolidi di Formula Uno. L'azienda di Schiltach, infatti, ha presentato istanza di insolvenza. E non è certo la prima volta. Già nel 2007 c'erano stati i primi segnali“caduta” e nel 2023 è arrivata l'istanza che ha scaturito una acquisizone da parteISHManagement Services GmbH, una componentegalassia turca ? ?Holding. La situazione è di quelle fa scatenare il panico tra i dipendenti: in 240 sono rimasti senza stipendio.