Tutto su Napoli – Bologna

(Di sabato 24 agosto 2024)si giocherà domenica 25 agosto 2024 con calcio d’inizio alle ore 20:45, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Primo impegno in questa competizione per gli azzurri davanti al proprio pubblico, si attende ilesaurito allo stadio Maradona. Le ultime dai campi Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato c’è la situazione Osimhen che porta incertezza sulla sua partenza dal capoluogo campano, manca l’accordo con il Chelsea per Lukaku e l’emergenza a centrocampo continua, nonostante il reintegro in rosa di Gaetano, che sarà in panchina. Da dove partirà anche Neres, ultimo arrivato e già aggregato al gruppo. Conte ritroverà quasi certamente Buongiorno, assente per infortunio all’esordio col Verona. Qualche dubbio di formazione, come il ballottaggio Raspadori-Simeone lì davanti e Spinazzola favorito su Olivera sull’out mancino.