Riassunto | infas Holding Aktiengesellschaft | divulgazione di un’informazione riservata ai sensi dell’articolo 17 MAR del Regolamento UE n 596 2014

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 24 agosto 2024): Ipsos annuncia un’offerta pubblica di acquisto volontaria a 6,80 euro per azione BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–Alsterhöhe 15. V V AG (di seguito: Ipsos DACHAG) (l'”Offerente”), una controllata diretta al 100% di Ipsos GmbH e una controllata indiretta al 100% di Ipsos S.A., Parigi, ha annunciato oggi la sua intenzione di presentare un’offerta pubblica di acquisto volontaria agli azionisti di(la l'”Azienda”), per l’acquisto di tutte le azioni al portatore per un corrispettivo in contanti di 6,80 EUR per azione. L’Offerente ha annunciato oggi di aver assunto ulteriori impegni irrevocabili con i principali azionisti della Società, Investmentfür langfristige Investoren TGV, PEN GmbH, il sig.