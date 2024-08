Re Carlo ultime notizie | Non sto poi così male

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) Pausa dalle vacanze estive per Re. Il Sovrano ha lasciato il Castello di Balmoral, dove si trova da qualche settimana con la moglie Camilla, per recarsi a a Southport, la città nel nord-ovest dell’Inghilterra dove si è verificata una tragica strage in cui hanno perso la vita tre bambine. L’episodio ha innescato una serie di violenti disordini dell’ultradestra in diverse città del Regno Unito, alimentati da fake news riguardanti il 17enne responsabile dell’attacco. Il monarca ha voluto esprimere il suo sostegno alle vittime dell’attentato e a coloro che sono stati coinvolti negli scontri successivi. E in tale occasione ha fornito un nuovo e importante aggiornamento sulla sua salute.