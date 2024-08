Malpensa sosta selvaggia in aeroporto | Il parcheggio sostitutivo resta ancora inutilizzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)(Varese) – Asono le settimane più calde dell’anno per quanto riguarda il traffico passeggeri, con il picco di viaggiatori in transito dall’. Torna quindi d’attualità l’annoso problema dellasulle rampe che conducono allo scalo. Lo scorso luglio Sea aveva aperto unapposito in un’area situata a metà strada tra il Terminal 1 e il Terminal 2, proprio con l’obiettivo di consentire a chi attende i passeggeri in arrivo di farlo in una zona dedicata senza arrecare disagio alla circolazione. Ma la “wait zone“, dove ci si può fermare gratuitamente per un’ora, è utilizzata solo da pochissime auto. Lo sottolinea il consigliere regionale di Italia Viva Giuseppe Licata che ha voluto effettuare un sopralluogo sul posto.