Lukaku guadagnerà 6 milioni netti a stagione col decreto crescita

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024)(col) Il Corriere dello Sport scrive ovviamente diche a breve dovrebbe diventare un calciatore del Napoli. L’attaccante della nazionale belga, reduce da unacon la Roma, firmerà un contratto fino al 2027 da 6, con i benefici del: se nei prossimi tre anni non sarà venduto, il club azzurro non dovrà versare null’altro, altrimenti andranno fatti un po’ di calcoli per stabilire il plus. Il ds Manna ha chiuso il colpo ieri a Londra, dopo due viaggi in poco più d’una settimana e in coda a due giornate di trattative intense, senza sosta.