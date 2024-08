L’ha uccisa poi ha inscenato il suicidio | il marito arrestato dopo un anno La svolta da un audio registrato durante l’aggressione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Era stata trovata morta nella doccia ad Abano Terme, nel Padovano, con una cintura intorno al collo: in un primo tempo si era pensato ad unper il caso di Nicoleta Rotaru, 37 anni, due figlie piccole. Ma ora, a distanza di undal fatto, per quel decesso avvenuto lo scorso agosto, è statoilErik Zorzi con l’accusa di omicidio aggravato. L’uomo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, comparirà per l’udienza preliminare il prossimo 17 settembre. Lanell’inchiesta, condotta dai carabinieri, è avvenuta ascoltando unsul cellulare della donna, dal quale si percepisce chiaramente prima la discussione e poi la lotta che ha portato alla morte della donna. Quando i soccorritori, chiamati dal, sfondarono la porta del bagno, trovarono la donna rannicchiata a terra con una cintura di pelle stretta alla nuca.