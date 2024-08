L’Ast replica al sindacato | Oss nessuna agitazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Arriva la risposta delMacerata dopo la dichiarazione dello "stato di" degli operatori socio sanitari dell’ospedale della città, denunciata dall’Human Caring (ilprofessionale di categoria) a causa, a detta del, di ferie sospese, riposi saltati e richiami in servizio per il personale. "La struttura continua ad adottare disposizioni poco opportune alle funzionalità del servizio assistenziale – aveva dichiarato il– con disposizioni in eccesso rispetto all’organizzazione del lavoro". L’Azienda Sanitaria Territoriale risponde alle accuse, sottolineando come i servizi continuino a essere "garantiti regolarmente all’ospedale di Macerata, nel rispetto dei diritti del personale.