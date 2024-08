La madre di Pamela Mastropietro scrive al killer | Incontriamoci voglio la verità Così troveremo entrambi la pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Macerata, 24 agosto 2024 – “Oseghale, è l’amore di mia figlia e per mia figlia che oggi, giorno del suo venticinquesimo compleanno, mi spinge arti”. Iniziala lettera virtuale con cui Alessandra Verni chiede un incontro in carcere a Innocent Oseghale, il nigeriano che il 30 gennaio 2018 violentò, uccise e fece a pezzi sua figlia. Da Roma, la 18enne era arrivata in una comunità a Macerata per superare i suoi problemi legati alle patologie psichiatriche e agli stupefacenti, ma a gennaio era scappata e aveva incontrato Oseghale. Per quel delitto, lui sta scontando l’ergastolo in carcere a Ferrara. “La perdita di mia figlia, causata da te/voi, ha lasciato una ferita incolmabile nella mia vita – ha scritto ieri Alessandra su Facebook –. Le parole non possono dere il dolore e l’angoscia che provo ripensando a quello che ha subitoda parte vostra.