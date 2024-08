Isola ex naufrago confessa | A 20 anni ho vissuto da senzatetto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 24 agosto 2024) Un ex concorrente de L’dei Famosi ha raccontato che in passato hada. In una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, Daniele Radini Tedeschi ha rivelato che a vent’non aveva una fissa dimora. L’intellettuale, noto per aver partecipato alla diciottesima edizione de L’dei Famosi – che ha abbandonato a causa di un malessere psicologico – ha spiegato: Avevo circa vent’quando a Roma, ero in Piazza Trilussa, incontrai una ragazzaOggi la definirebbero negativamente una punkabbestia. Abbiamo iniziato a parlare e poi è nata una frequentazione. In quei pochi mesi dormivo per strada o sulle panchine. È finita perché a un certo punto quella libertà senza limiti mi ha iniziato a spaventare e così ci siamo allontanati.