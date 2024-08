Inter-Lecce Gotti cambia molto dall’Atalanta | la formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)arriva per la squadra didopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta per 0-4. Un esordio da incubo per i salentini, che infaranno inevitabilmente dei cambi stasera alle ore 20.45. CASO MERCATO – Perc’è una questione di mercato che entra nelladi Luca. Riguarda il terzino destro Valentin Gendrey, per il quale da ieri si parla in maniera insistente di pressing dell’Hoffenheim che vuole portarlo in Bundesliga. Per il momento il giocatore è fra i convocati, ma non è scontata la sua presenza stasera al Meazza. Potrebbe però avere l’ultima presenza in giallorosso, anche perché al momento non ci sono grandi alternative nel suo ruolo. Sedovesse confermarlo, curiosamente sarebbe proprio la difesa l’unico reparto confermato dal disastroso 0-4 con l’Atalanta, pur avendo fatto acqua da tutte le parti.