Inter-Juventus derby d’Italia al cinema | Due stelle sul cuore e docufilm su Fagioli|Serie A

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 08:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’celebra lo Scudetto della seconda stella anche al. Dal 19 al 25 settembre 2024 sarà nelle sale il film evento che celebra il ventesimo tricolore vinto dal club nerazzurro: “, duesul“. I biglietti sono in vendita on-line sul sitoduesul.it. Immagini inedite, testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili faranno rivivere in modo unico l’incredibile impresa dei nerazzurri verso la Seconda Stella.e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport: gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore.