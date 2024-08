Incidente in moto uomo portato in gravi condizioni a Careggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Anghiari (Arezzo), 24 agosto 2024 – Gravestradale. È successo intorno alle ore 15:30 in via Martiri della Libbia ad Anghiari. Undi 42 anni è caduto dallafinendo rovinosamente sull’asfalto. In base alle prime informazioni sembra che nello schianto non siano coinvolti altri veicoli ma gli accertamenti sono in corso. Lanciato l’allarme al 118 sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine per i rilievi e la dinamica. Il 42enne è stato trasinall’ospedaledi Firenze.