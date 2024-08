Il dentista scrittore | Il mio romanzo fra finzione e realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) S’intitola ’U Zu Rafele’ (Academ Editore) il libro che segna l’esordio letterario di Santo Papaleo. Odontoiatra e appassionato di storia del crimine, in questointrigante e avvincente che si fa leggere tutto d’un fiato, in un susseguirsi di scene e dialoghi intensi, mantiene viva e alta l’attenzione su uno sfondo sociale, umano e morale desolante. "Sono nato all’Isola di Capo Rizzuto, in Calabria – spiega Santo Papaleo – ma vivo e lavoro da molti anni a Firenze. Era da tempo che volevo scrivere questo libro. Provengo da unadove purtroppo la ‘ndrangheta la fa da padrona. Personalmente ne ho avuto un’esperienza quasi diretta, perché, purtroppo, tanti miei amici d’infanzia erano figli di mafiosi di primo livello.