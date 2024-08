I Gang e La Macina insieme sul palco per il ventennale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) La trentanovesima edizione del ‘Monsano Folk Festival’ chiude questa sera (ore 21.30) in piazza dei Caduti con uno degli appuntamenti più attesi del programma. Sulsaliranno infatti Lae i, per un emozionante ‘Concerto per il(2004-2024)’, che celebra la pubblicazione dell’album ‘Nel tempo ed oltre cantando’, nato dalla collaborazione fra questi due gruppi storici del folk e del rock italiani. Nel 2000 per la prima volta fu presentato al festival il primo progetto, che nel 2004, scaturì nell’ormai famoso lavoro discografico. Da una parte la tradizione popolare di Gastone Pietrucci, dall’altra il rock ‘impegnato’ dei fratelli Marino e Sandro Severini, che riscosse un unanime grande successo di critica e di pubblico.