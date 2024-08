Gli chiedono di Napoli la risposta dell’ex è imperdibile | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) L’exha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha avuto modo di parlare anche della sua esperienza in azzurro. Uno dei protagonisti del terzo Scudetto della storia del, Pierluigi Gollini, ha parlato anche delnel corso dell’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore, fino alla scorsa stagione in azzurro, ora in forza al Genoa, è entrato nel merito del suo impatto in maglia rossoblù, oltre che a ripercorrere la sua avventura in maglia azzurra e della sua esperienza sotto la guida di Luciano Spalletti, tecnico con cui ha portato a casa lo Scudetto nella stagione 2022-23.