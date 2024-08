Corso Meridionale | aggredisce gli agenti intervenuti La Polizia di Stato trae in arresto 42enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Napoli: Uomo arreper lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato inglidell’Ufficio Prevenzione Generale e SocPubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sonoindove hanno notato un uomo che stava danneggiando le auto in sosta e che alla vista degli operatori ha tentato di darsi alla fuga.Una volta raggiunto, il prevenuto ha aggredito i poliziotti con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, èbloccato.Per tale motivo ilnapoletano con precedenti di, ètratto inper lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articologli