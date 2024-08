Chiesa dei Cappuccini interviene la Diocesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) È stata transennata ladel Santissimo Crocifisso detta dei, a Tolentino. "Abbiamo provveduto subito a risolvere l’emergenza scaturita dal parziale crollo del tetto della, già gravemente danneggiata dal terremoto del 2016 – spiega il Comune –. Siamo intervenuti congiuntamente alla struttura commissariale, con il commissario straordinario Guido Castelli e ladi Macerata, i cui tecnici, a seguito dell’ordinanza del sindaco Mauro Sclavi, hanno provveduto alla messa in sicurezza. Ringraziamo lae i suoi tecnici, che in pochi giorni hanno preso in carico il problema – aggiunge l’amministrazione – contribuendo a risolverlo con la progettazione definitiva della messa in sicurezza dell’intero stabile,e parti annesse". Il sindaco nell’ordinanza chiedeva infatti di procedere con urgenza.