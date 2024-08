Calciomercato Milan Gazzetta | il Borussia Monchengladbach perde Manu Koné Ecco dove va

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 24 agosto 2024), secondo ladello Sport ilrà il medianola novità sul suo futurolascerà ilma non giocherà nel. Lo ha confermato anche lo stesso club tedesco che ha deciso di escludere il mediano francese dalla lista dei convocati per la prossima sfida di campionato. La motivazione, questioni di mercato. Secondo Ladello Sport, il centrocampista 23enne è stato a lungo un obiettivo della dirigenza del club di via Aldo Rossi, che adesso ha deciso di non affondare il colpo. Geoffrey Moncada, infatti, ha deciso di puntare tutto su Silvano Vos dall’Ajax e questo sembrerebbe chiudere le porte per un altro mediano, visto che è arrivato anche Fofana. La situazione potrebbe cambiare solamente nel caso in cui oltre ad Adli e Pobegasse partire anche Ismael Bennacer.