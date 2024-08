Bild arrestato un siriano per attacco a Solingen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Gli agenti di polizia tedeschi del Comando delle operazioni speciali (SEK) hanno fatto irruzione in una residenza per rifugiati dopo l'. Secondo le prime informazioni non confermate, sarebbe statoun. Lo scrive. L'alloggio per i richiedenti asilo si trova a soli 300 metri dal Fronhof, il luogo dell'. E a 150 metri dal punto in cui gli investigatori hanno trovato nel pomeriggio l'arma che sarebbe stata usata venerdì sera dall'assassino, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite gravemente otto. Secondo quanto è stato appreso da, un cane della polizia ha condotto gli investigatori direttamente dal luogo in cui è stato trovato il coltello alla residenza per richiedenti asilo in Wupperstrasse / Goerdelerstrasse a. L'unità speciale ha quindi circondato l'edificio e fatto irruzione poco dopo le 20 si stasera.