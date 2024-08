Ammazzata a coltellate Nuovo sopralluogo in casa con il fidanzato di Sharon Sequestrati cellulari e pc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Una lunga giornata iniziata presto. Lui, il, è seduto nella seconda auto, quella rossa. Lasciano velocemente il Comando di via delle Valli. Destinazione: Terno d’Isola, via Merelli. Dopo l’accesso di giovedì, durato poco più di una manciata di minuti, Sergio Ruocco, 37 anni, idraulico, è tornato diper un altro– il secondo di fila, in due giorni – nella villetta dove viveva con. Ad accompagnarlo sempre gli uomini del Nucleo investigativo. Le auto entrano nel garage. Ruocco indossa la tuta bianca della Scientifica per evitare di contaminare l’abitazione ancora sotto sequestro. Con lui cinque carabinieri. Entrano in, si fermano nel soggiorno. Questa volta l’accertamento dura di più: dalle 12.06 alle 12.21. Quando gli investigatori se ne vanno portano con loro un pc e un cellulare.