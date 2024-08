TS – È ufficiale McKennie fino al 2026 e Miretti al Genoa | sliding doors Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-23 19:34:39 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Il mercato racconta sempre tante storie e anche allantus è andato in scena un copione con colpi di scena. I bianconeri, dopo Nicolussi Caviglia passato al Venezia, salutano anche Fabio: è tutto definito per il passaggio in prestito secco del giovane calciatore al. Si attende solo l’ufficialità che dovrà arrivare a breve, poi sarà subito a disposizione di Gilardino. Al contrario nella rosa della Vecchia Signora ha rinnovato, che sembrava nuovamente in partenza, fuori dal progetto e pronto a fare le valigie. E invece no, è arrivato il prolungamentoalconquistando così la fiducia del tecnico. Una vera e propriadi calciomercato. “Weston è un giocatore utile” – ha detto Thiago Motta, che potrebbe sfruttarlo come jolly in caso di necessità.