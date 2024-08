Temptation Island chi è Diandra | età cognome lavoro Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 23 Agosto 2024 10:41 am by Redazionee Valerio sono una coppia di2024, la 13esima edizione che inizia a settembre. Il reality show, con un video di presentazione, annuncia la loro presenza nel cast. Dopo la stagione estiva, ecco che il programma condotto da Filippo Bisciglia, tanto amato dal pubblico di Canale 5, fa il bis. È stataa chiamare la redazione della trasmissione Mediaset per mettere alla prova la sua relazione con Valerio. Stanno insieme da 7 anni e mezzo e convivono. Lui, però, la sta mettendo di fronte a una scelta importante, che riguarda il loro futuro e ildi entrambi.