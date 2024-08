Sinner non fortunato a New York | Medvedev e Alcaraz gli avversari peggiori da trovare sul cammino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sorteggiato il tabellone maschile degli US Open 2024, ecco l’analisi del percorso di Jannik, numero uno del mondo ma affatto baciato dalla sorte. Esordio alla portata per il tennista azzurro, reduce dal titolo a Cincinnati e dal caso doping (scagionato in quanto innocente), che sfiderà per la quarta volta in carriera l’americano Mackenzie McDonald,o che non ha il tennis per impensierirlo. Potrebbe invece provare a strappargli un set al secondo turno un altro statunitense, Alex Michelsen – già sconfitto a fatica in Ohio, a causa di una condizione fisica non ottimale -, ma neppure lui (sempre a patto che vinca il derby con Spizzirri all’esordio) sembra poter mettere fine alla corsa di Jannik. IL TABELLONE COMPLETO Ilcomincia a farsi in salita dal terzo turno, dovepotrebbe sfidare una testa di serie, che risponde al nome di Nicolas Jarry.