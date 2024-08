Sinner licenzia i responsabili del doping involontario | via il fisioterapista Naldi e il preparatore Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo tre giorni dal caso die a pochi giorni dal suo esordio agli Us Open, arriva la reazione di Jannik. Giacomoe Umberto, rispettivamenteatletico dell’italiano, non lavoreranno più nello staff del numero uno al mondo. I due sono coinvolti nel caso di. Soprattutto il. È lui che ha trattatosenza i guanti dopo aver utilizzato la famosa pomata, acquistata da, contenente il Clostebol. Da qui poi il trasferimento della sostanza nel corpo dei Jannik. In ogni caso, dopo una minuziosa e lunga indagine, il numero uno è stato scagionato dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) per assenza di dolo. Entrambi erano nello staff didal 2022.ha conosciutoin occasione di un infortunio alla caviglia.