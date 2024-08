Sinner choc il campione spiazza tutti prima degli Us Open

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il numero uno del tennis mondiale ha preso una decisione sofferta, ma che sembrava inevitabile vista la situazione che si è creata Una storia che rischia di creare ancora più confusione. La querelle legata alla sostanza dopante che ha contaminato Jannikè ancora al centro del dibattito, soprattutto all’interno del circuito. Il tennista Jannikha deciso di mandare via i due fidati collaboratori dal suo staff per via del doping (Ansa Foto) Cityrumors.itE così il tennista numero uno del mondo ha scelto la via più dura e anche più semplice, ovvero far pagare l’errore a due persone a cui lui è molto legato. Alla vigilia dello Slam più impegnativo di sempre per Jannik, soprattutto per quello che è successo, ilha preso probabilmente la decisione più dolorosa della carriera.