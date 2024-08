Riassunto | AtriCure riceve un’indicazione ampliata del marchio CE per i dispositivi AtriClip® per la riduzione dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’indicazionesi basa su una serie di prove cliniche a supporto deiAtriClip MASON, Ohio–(BUSINESS WIRE)– Idella gamma AtriClip sono soluzioni innovative progettate per escludere, isolare elettricamente e alla fine eliminare l’auricolasinistra durante un intervento chirurgico. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Angie WirickRelazioni con gli investitoriDirettore finanziario (Chief Financial Officer)(513) 755-5334awirick@.com Valerie Storch-WillhausRelazioni con i mediaVice Presidente, Marketing e comunicazioni aziendali(612) 605-3311vstorch-willhaus@