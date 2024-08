RAI SPORT – Lukaku-Napoli accordo vicinissimo | Programmate le visite mediche

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Trattativail Chelsea pronto ad accettare l’offerta,la prossima settimana. Ila chiudere l’affare Romelu. Secondo Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, l’con il Chelsea è ormai ad un passo. Venerato ha fornito un’ultim’ora esclusiva sulla trattativa: “Ultim’ora da Londra. Dirigenza azzurra e agente dimolto ottimisti. Il Chelsea sta per accettare l’offerta del. Trattativa in chiusura tra stanotte e domani.prepari le valigie. Prossima settimanaper il nuovo centravanti partenopeo. Annuncio vicino. Il belga a un passo dal vestire la maglia azzurra!” Antonio Conte è pronto ad accogliere il suo centravanti prediletto. Secondo alcune voci,si starebbe allenando in solitaria da due mesi, seguendo le direttive del tecnico leccese.