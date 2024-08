Promozione Jesina vicino l’arrivo del centrocampista Luca Nacciarriti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il classe 2000, fratello minore di Enrico del Moie Vallesina, ha già giocato con i leoncelli nel 2018-2019 in Serie D. Filtra ottimismo sul ricorso contro l’ammissione in Eccellenza del Fano JESI, 23 agosto 2024 –dovrebbe essere un nuovo calciatore della. Sarebbel’accordo, infatti, perdelclasse 2000, fratello minore di Enrico del Moie Vallesina. Si tratterebbe di un ritorno, visto che ha vestito la maglia leoncella nella stagione 2019-2020 in Serie D, totalizzando 21 presenze. Anche lui cresciuto nel settore giovanile della Vigor Senigallia, per poi approdare anche nei vivai di Fano e Ancona.