Previsioni meteo del weekend | caldo e sole su tutta Italia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Temperature elevate e tempo stabile caratterizzeranno il fine settimana, con poche eccezioni a livello locale.ROMA – LEIlsi preannuncia all’insegna del bel tempo e delle alte temperature in. A Roma, il sabato vedrà cieli prevalentemente sereni per l’intera giornata, con temperature comprese tra 21°C e 36°C. Anche la domenica non porterà variazioni significative, con temperature leggermente più alte, oscillanti tra 20°C e 37°C.LAZIO – LENel resto del Lazio, la situazione sarà simile: tempo stabile eggiato sula regione, con qualche addensamento pomeridiano sugli Appennini. Anche in serata e durante la notte, il cielo rimarrà sereno, tranne per qualche locale addensamento sui settori costieri domenica.