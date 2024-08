Pensioni la doppia beffa della Quota 41 che vuole introdurre il governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) La41 tanto agognata dalla Lega è un po’ meno irrealizzabile oggi, ma sarà comunque una. Enorme, per chi sperava di andare in pensione con largo anticipo. Perché, in realtà, la misura a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, spiega il CorriereSera, è una rivisitazione41 con criteri molto stringenti. Si punta a una forte limitazioneplatea: si andrebbe sì in pensione con 41 anni di contributi versati, ma solamente per chi ha versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni. In pratica, potrà aderire solamente chi ha iniziato a lavorare da minorenne., il passaggio dalla103 alla41 L’ipotesi, quindi, è quella di passare dalla103 alla41.