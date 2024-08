Montelabbate molto di più di un’area industriale | quante sorprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Montlabèt, in dialetto gallo-italico marchigiano, offre al viaggiatore attento tutte le sue anime. Quella dinamica della sua areanel tratto pianeggiante della vallata del Foglia e quella di un glorioso passato sui suoi rilievi collinari con il torrione del Castello, la chiesa dell’abbadia di San Tommaso in Foglia al centro di un urban trekking piacevole e poco impegnativo. Un paese che è anche sede del cimitero di guerra inglese in ricordo dei 582 caduti alleati nella Seconda guerra mondiale principalmente di origine inglese e canadese. Una curiosità: nel piccolo giardino pubblico retrostante il vecchio palazzo municipale trova collocazione un grande dolio romano rinvenuto all’inizio del XVII secolo nel promontorio di Gabicce e in seguito acquisito dalla famiglia dei conti Leonardi Della Rovere.