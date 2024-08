LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tra poco il via della settima frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.07 Dopo la scoppiettantedi ieri, in cui è arrivata la fuga con il successo di Ben O’Connor, altrada non sottovalutare lungo le strade. 13.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale. Lacorsa iberica scatterà da Archidona con l’arrivo previsto, dopo 180.5 km, a Cordoba. Dopo la scoppiettantedi ieri, in cui è arrivata la fuga con il successo di Ben O’Connor, altrada non sottovalutare lungo le strade. Il percorso odierno è molto mosso anche se ci sarà solamente un GPM: l’Alto del 14%.