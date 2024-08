LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | la Ferrari sfida Max Verstappen sul circuito di Zandvoort

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP d’, round del Mondialedi F1. Sulla pista di, assisteremo a un day-1 nel quale le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Si torna a girare dopo la lunga pausa estiva, dopo l’ultima apparizione a Spa-Francorchamps, con la vittoria di Lewis Hamilton, la squalifica dell’altra Mercedes di George Russell per peso irregolare ea podio con Charles Leclerc. Il layout delolandese è completamente diverso da quello belga.