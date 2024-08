Ligue 1 24 25 seconda giornata | il Psg schianta il Montpellier per 6-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Vittoria schiacciante del Paris Saint-Germain nell’anticipo delladi1. I parigini travolgono per 6-0 il, che ha potuto poco contro un Psg stellare e dai ritmi altissimi. A segno, ben due volte, il gioiellino Barcola, l’ex Real Madrid, Asensio, Hakimi, Zaire-Emery e il coreano Lee Kang-In. Debutto per il nuovo acquisto Desiré Doué. La squadra di Luis Enrique ha ovviamente dominato la contesa, certo contro un avversario con obiettivi ben diversi, ma dimostrando grande gioco, buoni schemi e ritmi altissimi, segno che la preparazione ha avuto i suoi frutti. I parigini volano virtualmente in testa alla classifica anche grazie alla differenza reti favorevole dopo la goleada di questa sera.1 24/25,: il Psgilper 6-0 SportFace.