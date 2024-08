Le sue gambe sporgevano dalla bocca dell’enorme coccodrillo di quattro metri | il macabro ritrovamento di una nonna indonesiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’ignara Halima Rahakbauw, unadi 54 anni, stava nuotando in un fiume vicino al villaggio di Wali, nelle Isole Molucche, nell’Indonesia orientale, ma d’un tratto ha incontrato la morte. La donna è stata barbaramente uccisa da un. I resti sono stati ritrovati nella pancia del rettile, che è stato abbattuto dalle autorità locali. I testimoni terrorizzati hanno raccontato: “Si vedevano sporgere le, era orribile”. Lo ha riferito la polizia. “La gente del posto ha dovuto aprire la pancia delper rimuovere parti del corpo della vittima”, ha dichiarato ai media un ufficiale di polizia locale, che ha chiesto l’anonimato in quanto non autorizzato a commentare l’incidente. “Ilera piuttosto grande, lungo circa 4”, ha ancora riferito Rustam Ilyas.