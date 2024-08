Land la recensione del film drammatico con Robin Wright

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 23 agosto 2024) In seguito a un’esperienza traumatica, Edee Holzer è in terapia e confessa al suo psichiatra che non riesce più a interagire con le persone che la circondano. La donna così prende una decisione radicale: lascia la città e si trasferisce nel Wyoming, dove acquista una piccola capanna isolata e decide di vivere in completa solitudine nel cuore della foresta, senza alcuna comodità moderna che la colleghi con il mondo esterno, sia questa un telefono o anche un’automobile con la quale poter raggiungere la comunità più vicina. Edee ha un profondo lutto da affrontare e quei giorni, che diventano settimane e poi mesi, trascorsi in quel posto in mezzo al nulla, nella natura incontaminata così libera e magnifica ma anche pericolosa, sembrano ridare serenità a quell’animo tormentato.