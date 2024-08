La biblioteca in via dello Sport | Ma l’obiettivo è tornare in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Buone notizie per lacomunale di Potenza Picena: sarà ufficialmente riaperta nella nuova sede in via, con una cerimonia il 30 agosto alle 17.30. Finalmente tornerà attivo il servizio che era stato sospeso a dicembre 2023, quando la sede storica in via Trento venne chiusa dal Comune per via di alcune criticità emerse nell’edificio. Una novità non di poco conto, visto che a seguito della chiusura un nutrito gruppo di cittadini aveva organizzato dei sit-in di protesta. "Questa amministrazione non ha ignorato i problemi di sicurezza che presentava lo stabile di via Trento, in merito alla destinazione d’uso specifica – afferma il sindaco Tartabini –. Infatti non era l’edificio ad avere dei problemi, se non quelli relativi alle barriere architettoniche, ma lanon poteva stare in quei locali.