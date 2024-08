Ius Scholae | cos’è cosa prevede chi può chiedere la cittadinanza

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si torna puntualmente a parlare di riforme dellae in particolare di Ius. Questa volta, con sorpresa, il dibattito viene riaperto da uno dei partiti che forma l’attuale maggioranza di Governo: Forza Italia. L’attuale leader del partito, nonché Ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ha abbracciato la questione proponendo una nuova versione della legge sulla.Malo Ius? La versione proposta da Tajaniche possa fare richiesta per lail cittadino straniero che porti a termine un percorso scolastico di 10 anni. Questa nuova proposta potrebbe permettere a tantissimi bambini nati e cresciuti in Italia di ottenere lacon più facilità rispetto all’attuale trafila burocratica.