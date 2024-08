Inzaghi | Ho tutti i giocatori a disposizione per il mercato aspetteremo dopo Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pisa, 23 agosto 2024 - Il tecnico nerazzurro Filippoin conferenza stampa parla prima della partita contro il Palermo Che Pisa si aspetta domani contro il Palermo? “Mi auguro di vedere miglioramenti per la mia squadra. Tra qualche mese dovrà essere per forza un Pisa diverso. Mi aspetto ad ogni gara di vedere qualcosa di meglio. Contro il Frosinone e lo Spezia la squadra mi è piaciuta e mi ha dato già tanto. Bisogna migliorare molto e con lo Spezia non mi sono piaciute alcune cose.aver preso gol abbiamo subito il contraccolpo, ma la squadra nella ripresa ha agito molto bene. Il Palermo è una delle squadre insieme al Sassuolo e la Cremonese ritenuta dagli addetta ia lavori tra le candidate alla Serie A. Giochiamo in casa e la nostra mentalità dev’essere di giocarcela con. Potrebbe essere pe noi orgoglio fare risultato domani. Ci crediamo”.