IndyCar ultima sfida ‘non ovale’ del 2024 a Portland

(Di venerdì 23 agosto 2024) Mancano solo quattro prove al termine della NTTSeries, campionato più che mai intenso ancora tutto da scrivere. Ci sarà da divertirsi alInternational Raceway, ultimo stradale del campionato prima del doubleheader nell’ovale di Milwaukee e la finalissima di Nashville. Il neozelandese Scott McLaughlin (2022), lo spagnolo Alex Palou (2021), l’australiano Will Power (2019) ed il ‘kiwi’ Scott Dixon (2023) sono presenti nell’albo d’oro di una corsa che è tornata nei piani della categoria dopo una lunga pausa durata dal 2008 al 2017. Il tracciato che sorge nello Stato dell’Oregon, protagonista negli ultimi anni anche del Mondiale Formula E e della NASCAR Xfinity Series, ha una metratura complessiva di 1.967 miles (3.166 km). Sono 12 le curve le curve presenti in un tracciato molto corto, indubbiamente il più breve dei road course presenti in calendario.