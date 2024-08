Germania attacco con coltello a Solingen | morti e feriti alla festa cittadina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) – Alcune persone sono rimaste uccise e diverse ferite in uncondurante laper le celebrazioni del 650esimo anniversario della città di, nellaoccidentale. L’è avvenuto a Fronhof, un mercato nel centro della città dove era stato allestito un palco per la musica dal vivo dell’evento che è iniziato questa sera e che doveva continuare fino a domenica. Secondo le forze dell’ordine, il bilancio attualmente è di “tree quattrogravi”. Il sospetto è in fuga: in corso una caccia all’uomo. Secondo le informazioni raccolte finora, l’arma utilizzata dal sospetto sarebbe appunto un. Un portavoce della polizia non ha potuto fornire ulteriori informazioni. Secondo il quotidiano tedesco Bild,alle 21.45, si legge, “un uomo ha pugnalato a caso i passanti durante la”.